A 150 anni dalla morte di Mazzini, il Pri celebra "il padre della Patria"

Giovedì ricorre il 150esimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini e l'Edera provinciale e comunale di Ravenna celebrano il Padre della Patria con un incontro pubblico che si tiene nel Circolo di San Michele alle ore 19. "Questo è il tempo dei Doveri e dei Diritti che Giuseppe Mazzini ha sempre predicato e noi vogliamo ricordarli oggi per quei valori morali e di civismo, principi indissolubili per un Paese che voglia dirsi libero, afferma Giannantonio Mingozzi della segreteria repubblicana - lo faremo con il pensiero rivolto al massacro russo in Ucraina, alla viltà dell'azione di guerra e agli aiuti che possiamo raccogliere per un popolo che resiste, sottolineano gli esponenti del PRI; il testamento mazziniano ci impone di costruire una umanità vera, di difendere ogni Patria libera ed un popolo europeo al quale dobbiamo uno spiraglio di futuro e per questo a fianco della bandiera mazziniana ci sarà quella dell'Ucraina". Giovedì, a partire dalle 19, parleranno oltre a Mingozzi, l'avvocato Valeria Masperi, la professoressa Fulvia Missiroli ed il segretario provinciale e vicesindaco Eugenio Fusignani che concluderà i lavori alle ore 20.