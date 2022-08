A Barbiano quattro serate con la Festa dell'Unità

Da venerdì 5 fino a lunedì 8 agosto a Barbiano torna la Festa dell'Unità, che si svolgerà nel cortile della casa del popolo di via Raniero 8, a fianco del circolo Arci. Dopo Cotignola, anche Barbiano torna dunque alla "normalità", con un appuntamento tradizionale dell'estate pensato dal Partito Democratico per trascorrere un po' di tempo in compagnia.

La prima serata, il 5 agosto, alle 21 la giunta comunale incontra i cittadini e si racconta: una chiacchierata sui lavori svolti negli anni di mandato, con la possibilità per i cittadini di intervenire e fare domande. Sabato 6 agosto alle 20.30 musica dal vivo con il duo Afterglow, con Nicoletta Bassetti (voce e violino) e Andrea de Marco (chitarra, voce e bouzouki).

Domenica 7 agosto sempre alle 20.30 una serata con l'Orchestra Spettacolo Veronica Ricci e Jastin Visani. Lunedì infine tornerà la tradizionale podistica non competitiva (alle 20), cui seguirà l'esibizione della scuola di ballo Formazione Danze Romagna di Stefano Bandoli.

Per chi volesse cenare, il menù della festa offre tutte le sere dalle 19 cappelletti e orecchioni, castrato, arrosticini e dolci; lunedì 8 agosto anche «la paella di Giovanni». Per la paella la prenotazione è obbligatoria, mentre per le altre serate è consigliata.