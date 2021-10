A Cervia nasce l'ospedale di comunità: "Sostituirà il reparto di lungodegenza"

Con l’approvazione, senza voti contrari, del documento sanità da parte del consiglio comunale di Cervia "si giunge alla conclusione di un lungo iter che ha coinvolto le istituzioni comunali cervesi e quelle sanitarie". E' soddisfatta Federica Bosi, consigliera comunale del Pd cervese, che continua: "Mai prima di ora c’era stata una condivisione simile su questi temi tanto cari alla cittadinanza. L’obiettivo comune, accentuato da due anni di pandemia, è di una sanità capillare e vicina alle esigenze di più livelli generazionali di cittadini. Il Partito Democratico cervese valuta il documento in maniera positiva per la massima attenzione dimostrata verso le criticità emerse e le richieste dei cittadini".

"Tra i vari punti affrontati - continua Bosi - apprezziamo in particolare l’istituzione dell’Osco, l’ospedale di comunità, che sostituendo il reparto di lungodegenza assisterà malati cervesi che non hanno più necessità di ricovero. In questo modo sarà possibile per tante famiglie avere una continuità assistenziale post-ricovero senza l’obbligo di dover riportare il malato, spesso anziano, subito a casa. Inoltre, questa necessità di assistenza sempre più attenta e a portata di mano troverà nell’infermiere di comunità una propria figura di riferimento. Dopo questo importante passo sarà essenziale un giusto monitoraggio, come sottolineato anche dal documento stesso. Come Partito Democratico cervese non ci sottrarremo dal dare ulteriori suggerimenti e indicazioni qualora emergessero nuove difficoltà".