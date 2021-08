A Cotignola due serate al parco Pertini insieme al Partito Democratico

Al parco Pertini di Cotignola sono in arrivo due serate insieme al Partito Democratico, venerdì 20 e sabato 21 agosto, con momenti di convivialità e approfondimento. Venerdì 20 agosto dalle 19.30 cena con menù di pesce. Seguirà un momento di confronto insieme al senatore del Pd Stefano Collina su alcuni temi caldi dell’attualità politica: Europa, PNRR e ambiente in primis.

Sabato 21 agosto è rivolto in particolare alle famiglie. Dalle 19 prenderanno il via le pratiche di gioca yoga per bambini e i laboratori sui màndala con Miss Peacock; dalle 19.30 menù pizza. Dopo cena, tutti coloro interessati al futuro della scuola, con particolare riferimento a Cotignola, potranno partecipare a un incontro con il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari e al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Don Stefano Casadio", Paolo Taroni.

“In un periodo dove allestire le grandi feste è complicato a causa della pandemia, abbiamo comunque deciso di dare un segnale di presenza come Pd di Cotignola - sottolinea il segretario del Partito Democratico di Cotignola, Davide Pietrantoni - nel tentativo di offrire un’opportunità di ritrovo e di dibattito su alcuni temi che riteniamo centrali come l’ambiente, la scuola e l’Europa”. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3381407675 o al 3208409121.