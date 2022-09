A Faenza chiude la terapia intensiva cardiologica, la Lega: "Potenziare la medicina d'urgenza"

Risolvere i problemi derivati dalla chiusura della terapia intensiva della cardiologia dell'ospedale di Faenza: a chiederlo, in un'interrogazione, è la Lega che ricorda come "il primo agosto è stata chiusa l’unità di terapia intensiva cardiologica per pazienti con patologie coronariche, e ora i pazienti del distretto faentino saranno trattati in medicina d’urgenza a Faenza o negli ospedali di Ravenna o di Forlì. Il reparto di medicina d’urgenza di Faenza non è stato rafforzato con l’inserimento di ulteriori risorse umane e i cittadini che vivono in collina dovranno subire ulteriori disagi per raggiungere gli ospedali di Ravenna e Forlì".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione regionale "come intenda intervenire per una risoluzione definitiva del problema della mancanza di ulteriori risorse umane nel reparto di medicina d’urgenza e se verrà potenziato il reparto con nuove strumentazioni consone a supportare l’assistenza alle emergenze e se sarà presente un cardiologo specializzato all’adeguato supporto".