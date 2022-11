A Lavezzola torna la Festa dell'Unità: tra gli ospiti la neo-deputata Elly Schlein

Torna la Festa dell’Unità a Lavezzola presso la Sala Pd New Petrol in Via della Resistenza 19. Sabato 5 novembre sarà la giornata di apertura con cena, musica e ballo per poi continuare la domenica 6 a pranzo con un ricco menù. La Festa riprenderà sabato 12 novembre alle ore 18.00 con la partecipazione di Elly Schlein, Deputata della Repubblica ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, che presenterà il suo nuovo libro “La nostra parte”. A seguire la possibilità di cena, ballo e musica. L’appuntamento finale sarà per domenica 13.

“Questa festa dell’Unità autunnale - afferma il Segretario del Circolo Pd di Lavezzola Andrea Sangiorgi - vuole essere un momento di socialità, di divertimento, ma anche di profonda riflessione politica. Siamo orgogliosi di potere avere come ospite un punto di riferimento della sinistra italiana che il 25 settembre è stata eletta Deputata della Repubblica: Elly Schlein. Con la sua presenza avremo modo di riflettere sulle tematiche di attualità attraverso la presentazione del suo nuovo libro. Credo inoltre sia fondamentale ringraziare i volontari e le volontarie che hanno organizzato il tutto con profonda passione. Vi aspettiamo!”.