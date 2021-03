"A morte il Pd": imbrattati i muri della sede di Piangipane

Imbrattati i muri della sede comunale di Piangipane del Pd con la scritta “A morte il Pd”. Il segretario Marco Frati ha stigmatizzato quanto accaduto: "Quello che è successo è inaccettabile. Una scritta minacciosa e infamante che ovviamente cancelleremo subito. Ma resta però il turbamento per gesti come questo, atti vigliacchi. Si deve sempre avere rispetto per l’impegno politico, di qualunque parte. Noi siamo una comunità di persone che portano avanti i propri ideali con orgoglio. Lo stesso orgoglio che hanno le migliaia di iscritti e militanti che ogni giorno si impegnano e fanno politica con il solo scopo di migliorare la comunità in cui vivono".