A Ravenna il Movimento 5 Stelle riparte da "La piazza delle idee"

L'appuntamento aperto a tutti gli attivisti pentastellati si terrà inizialmente online. "Un luogo di confronto, in primis con la cittadinanza e con i simpatizzanti per affrontare i temi di maggior rilevanza", spiega il Movimento

Il MoVimento 5 stelle si organizza a Ravenna con "La piazza delle idee", un appuntamento di confornto per tutti gli attivisti. "L'inizio del nuovo percorso di rinnovamento indicato da Giuseppe Conte è già divenuta realtà. Già da oggi la nostra città ha il suo luogo di incontro e di confronto, per ora virtuale", spiegano i 'grillini' ravennati.

"Ravenna è una città assai complessa - proseguono i referenti del M5S -, dagli aspetti variegati dove molteplici sono i temi da affrontare. Per questo gli attivisti pentastellati ritengono necessario aprire una fase di confronto, in primis con la cittadinanza e con i simpatizzanti per affrontare i temi di maggior rilevanza ed interesse. È imprescindibile concepire ed affinare un programma elettorale che possa sfociare in un confronto costruttivo con le altre forze politiche per creare le basi per la prossima campagna elettorale".

Almeno all'inizio "La piazza delle idee Ravenna" si svolgerà a distanza, sfruttando un canale Telegram a cui tutti possono avere accesso per essere informati e aggiornati sulle varie attività presenti e future del Movimento pentastellato ravennate. Gli appuntamenti saranno a cadenza fissa settimanale, ogni lunedì dalle ore 20.45 alle 22.45, per ora in video conferenza. Poi appena la situazione sanitaria lo permetterà, gli incontri si terranno in presenza. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 12 aprile 2021, con la portavoce del M5S in consiglio regionale Silvia Piccinini e il consigliere comunale Marco Maiolini. "Questa è la prima delle azioni concrete per rilanciare le idee del MoVimento 5 stelle nella nostra città, secondo i principi cardine fondanti di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ora sotto l'egida di Giuseppe Conte".