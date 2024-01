A Ravenna l'incontro 'Il Coraggio della Pace: Israele e Palestina tra storia, politica e diritto internazionale'

Giovedì 18 gennaio, alle ore 20:15 presso il circolo PD Casadei Monti, in via San Mama 75 a Ravenna si terrà l’incontro “Il Coraggio della Pace: Israele e Palestina tra storia, politica e diritto internazionale”, organizzato dalla deputata PD Ouidad Bakkali, in collaborazione con i Giovani Democratici di Ravenna.

Oltre all’onorevole Bakkali, parteciperanno Arees Bishara, attivista palestinese e dottoranda in sociologia politica ed economica all'Università di Tel Aviv; Ariel Bernstein, attivista israeliano dell'ONG Breaking the Silence e studente all’Università di Bologna; Tina Marinari, coordinatrice nazionale campagne di Amnesty International Italia; Carmelo Danisi, professore di Diritto Internazionale all’Università di Bologna; e Francesco Mazzucotelli, professore di Storia del Medio Oriente all'Università di Pavia. L’incontro sarà moderato da Nicol Candolfini e Simone Pipino, componenti della segreteria comunale dei GD Ravenna.

"Ormai da più di 3 mesi - dichiara Bakkali - il mondo guarda inerme il massacro quotidiano di civili innocenti in Medio Oriente. Un’apocalisse che va avanti senza tregua mentre le nostre grida per un cessate il fuoco immediato a Gaza restano inascoltate. Ho deciso di organizzare questo evento, in collaborazione con i Giovani Democratici, per approfondire il contesto storico e politico della tragedia in corso. L’obiettivo è costruire insieme la consapevolezza necessaria per passare dal senso di impotenza all’azione e alla proposta, su un tema che so essere molto sentito anche nella nostra città".

Per i Giovani Democratici di Ravenna questo evento è "un’opportunità importante di approfondimento per le tante persone scioccate dagli orribili crimini di guerra di questi mesi che faticano a collocarsi in un dibattito pubblico troppo spesso appiattito su narrazioni a senso unico. Da 100 giorni – dicono i Giovani democratici - stiamo assistendo ad una delle più grandi stragi di civili nella storia moderna, nel silenzio assordante del Governo italiano e di gran parte dei paesi occidentali. Come GD Ravenna abbiamo contribuito ad una mozione regionale GD di ferma condanna alle atroci violazioni dei diritti umani e il massacro di civili perpetrati da Hamas e da Israele, in cui abbiamo chiesto, accanto all’impegno del Partito Democratico per un cessate il fuoco immediato e il riconoscimento dello Stato di Palestina, l’avvio di un percorso di formazione sulle radici della tragedia in corso. Per questo abbiamo partecipato con convinzione all'organizzazione dell'evento promosso dalla deputata del nostro partito Ouidad Bakkali, a sostegno della pace, del diritto internazionale e dei diritti umani".