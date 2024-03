A Ravenna torna la Democrazia Cristiana: a guidarla sarà Giovanni Morgese

Sabato sera presso il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali si è celebrato il ritorno della Democrazia Cristiana a Ravenna. A guidarla sarà Giovanni Morgese, eletto coordinatore comunale, volto noto in città, già graduato dell’Arma, sindacalista nazionale dei Carabinieri e attivista del modo del volontariato cittadino in quanto presidente dell'associazione 'Cuore e Territorio'.

"Tutti sappiamo che dopo Tangentopoli, 17 febbraio 1992, sono trascorsi 32 anni, un terzo di secolo dove i partiti della prima repubblica si sono trasformati, ritrasformati, cambiando nome e assetto mille e più volte, insomma una gattopardesca attività che ha impiegato un terzo di secolo - dicono dalla neonata formazione politica - Nell’ambito di questo cronico trasformismo la Democrazia Cristiana, il partito fondato da De Gasperi nel 1942, non si è mai sciolto, forse per noncuranza, per dimenticanza, o in quanto i membri presi da altri nuovi marchi neonati, sta di fatto che un nucleo rilevante di sostenitori ha ripreso possesso del partito, mai cessato e con il XIX congresso del partito del 2018 ha ridato gambe a questo straordinario progetto di ispirazione cristiana, democratico e antifascista; quindi da sabato scorso anche a Ravenna è tornata la vera e unica Democrazia Cristiana".

Sono intervenuti all’ iniziativa oltre un centinaio di cittadini, autorità, quali oratori sono intervenuti Giorgio Cavazzoli, vicecommissario regionale Emilia Romagna DC, Simona Vietina, commissario regionale Emilia Romagna e Sindaco di Tredozio, Mauro Bertolino, Commissario provinciale Ravenna Dc. Le attività del partito prenderanno forma sin da subito con il primario obiettivo di "porsi in ascolto dei problemi della collettività e ricostruire la massa critica storica".