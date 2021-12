Accoltellamento e atti vandalici, Ancisi (LpRa): "Non è ora di riqualificare piazza Baracca?"

Degrado, atti vandalici e aggressioni. Il consigliere comunale di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi torna a puntare il dito contro la situazione di disagio che riguarda piazza Baracca. Il decano dell'opposizione ricorda a tal proposito l'accoltellamento alla gola di un muratore albanese di 38 anni davanti a un bar della piazza avvenuto il 4 dicembre. Non si tratterebbe però del solo episodio spiacevole. Ancisi riferisce infatti che lunedì il titolare del chiosco di piadina presente nella piazza avrebbe "presentato ai Carabinieri di via Pertini una denuncia verbalizzando tra l’altro, oltre ai danni subiti, i fatti seguenti. L’11 dicembre 2021, circa sulle 23.00, degli ignoti, dopo avere forzato i ganci di chiusura e le cerniere della porta centrale, si sono introdotti all’interno della veranda del chiosco. Una volta entrati, hanno consumato delle bevande e del cibo utilizzando il tavolo e gli sgabelli posti nella veranda. Tra le tracce lasciate, sono stati notati mozziconi di sigarette artigianali e resti di cartine e filtri. In piazza Baracca, c’è una telecamera del Comune di Ravenna sempre attiva. Aggiungo che qualcuno presente sul posto ha prodotto la foto di un giovane che la stessa sera, alle 23.15, orinava all’aperto su una parete del chiosco".

"Il 20 ottobre 2020 - prosegue il consigliere di Lista per Ravenna - una petizione di cittadini rivolta al prefetto ha denunciato come segue la situazione di degrado in cui versa piazza Baracca, chiedendo interventi urgenti riparatori: 'Alla riqualificazione del parcheggio da parte dell’Amministrazione comunale, avvenuta ormai oltre tre anni fa, non ha fatto seguito il riordino complessivo della zona, in particolare del marciapiedi 'alla francese', su cui al contrario è stato accatastato ogni tipo di bene e servizio. Da tempo, dal tardo pomeriggio fino a notte, il marciapiede su cui sono collocate le panchine è diventato un luogo di aggregazione per persone che disturbano e si comportano in maniera incivile, creando seri problemi ai residenti e più in generale alla quiete del luogo. Le ripetute segnalazioni agli assessori competenti e al comandante della Polizia Municipale non hanno ricevuto opportuna risposta'".

Già nello scorso maggio Ancisi, tramite un’interrogazione, aveva chiesto al sindaco di Ravenna "se non ritiene giunta l’ora di spostare il chiosco di piadina, mezzo secolo dopo l’improvvida attuale collocazione in piazza Baracca, contestata già allora, ma tanto più disdicevole oggi per la copertura che offre suo malgrado ad uno spazio urbano in preda al disdoro ed alla malvivenza, essendo utile allo scopo acquisire da un lato, tramite la polizia locale, ogni documentazione sul degrado dell’ordine pubblico, e dall’altro l’ovvio gradimento al trasferimento da parte del titolare dell’attività - e inoltre - se non ritiene altrettanto doveroso attuare un progetto di completa riqualificazione del comparto piazza Baracca/Porta Adriana". Così Ancisi torna alla carica chiedendo se da parte della Giunta comunale £si intende affrontare risolutamente e organicamente il problema del risanamento e della riqualificazione di piazza Baracca, storico campo d’ingresso e biglietto da visita della città di Ravenna".