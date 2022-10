Accoltellamento in piazza Baracca, Esposito (FdI): “Criminalità ormai fuori controllo”

Il grave accoltellamento avvenuto mercoledì sera in piazza Baracca a Ravenna torna a far discutere sul tema della sicurezza e della lotta alla criminalità in città. "Non è accettabile assistere impotenti all'aumento incontrollato della criminalità, agli accoltellamenti che vedono protagonisti soprattutto stranieri totalmente indifferenti ad ogni forma di civile e legale convivenza. È arrivata l'ora di far rispettare le regole democratiche a tutti, soprattutto a chi arriva da noi per essere assistito, sfamato e protetto ed invece ricambia col crimine la generosità italiana", dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Renato Esposito che, in proposito, deposita un'interrogazione rivolta al sindaco De Pascale.

"Si resta sconcertati nel constatare la pericolosa china verso la quale la nostra città sembra scivolare e senza che l'amministrazione faccia nulla di concreto per porvi rimedio - aggiunge Esposito che chiede - Quali concreti provvedimenti si prenderanno, anche considerando le nostre precedenti segnalazioni a cui l'assessore di riferimento preferisce non rispondere in aula?".

Inoltre, il consigliere FdI chiede al sindaco "di riconfermare la fiducia della Giunta all'assessore di riferimento assumendone totalmente la corresponsabilità dei risultati; di conoscere se l'amministrazione ha già richiesto oppure intende farlo ora, il rafforzamento in numero e mezzi del personale delle Forze dell'Ordine; di sollecitare il nuovo Governo italiano perché emani un provvedimento normativo che faciliti l'espulsione immediata degli stranieri che delinquono, con l'obbligo di scontare la pena nel proprio paese".