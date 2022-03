Agricoltori in ginocchio, Liverani (Lega): "Più risorse per contrastare i danni delle gelate primaverili"

La Lega (prima firma Andrea Liverani) interroga la Giunta regionale per chiedere “ulteriori risorse da destinare alle imprese agricole per contrastare gli effetti dannosi delle gelate primaverili”. “Negli ultimi anni - ha spiegato Liverani - sul territorio regionale si è verificata una sempre maggiore incidenza di gelate primaverili e gli effetti dannosi di questo fenomeno sono amplificati se si considera che inverni miti favoriscono un’attività vegetativa precoce”.

“La Regione Emilia-Romagna - ha ricordato il consigliere - con il bando attuativo per la prevenzione danni da gelate primaverili, ha sostenuto le imprese agricole per acquisti di impianti volti a preservare la produzione di frutta. Le risorse disponibili per gli interventi, pari a 6.495.165 euro, consentono il finanziamento completo delle istanze valutate ammissibili fino alla posizione 166, residuando 16.833 euro. Sono quindi necessarie ulteriori risorse”. Gli altri firmatari sono: Stefano Bargi, Michele Facci, Massimiliano Pompignoli, Matteo Rancan, Fabio Rainieri, Matteo Montevecchi, Gabriele Delmonte.