Agricoltura, parte il sostegno della Regione ai vigneti poco noti e a rischio estinzione

Via libera da parte dell’Assemblea Legislativa al sostegno della ricerca dedicata ai vigneti poco noti e al supporto di quelli a rischio estinzione. Nel corso dell’aula l’emendamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025 a firma dei consiglieri della Lega Andrea Liverani e Maura Catellani ha incassato il voto positivo. “L’obiettivo, nell’ambito della competitività delle imprese agricole, nella promozione e tutela dei prodotti a denominazione di origine, multifunzionalità e bioeconomia - ha spiegato Liverani - è quello di aggiungere al supporto dei processi di internazionalizzazione per una maggiore penetrazione nei mercati dei prodotti di qualità e denominazione di origine e dello sviluppo della filiera corta e dei mercati locali anche l’aiuto a tutte quelle realtà ancora poco note attraverso opportune misure. Penso ai vitigni ancora poco conosciuti o sconosciuti e agli ecotipi locali nuovi o antichi non ancora catalogati. Oltre a ciò la mia proposta prevede di supportare il mantenimento dei vitigni a rischio estinzione".