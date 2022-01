Agroalimentare, Gibertoni (g. Misto): “Che fine ha fatto il grano avariato scaricato nel porto di Ravenna?”

“Non si comprende come una partita di grano respinta da un paese terzo (l’Algeria), in quanto dichiarata sostanzialmente avariata, possa ancora essere destinata, nel nostro paese, addirittura al consumo umano o comunque all’utilizzo”. È Giulia Gibertoni (Misto) a intervenire, con un’interrogazione rivolta al governo regionale, sulla vicenda della motonave, denominata Sumatra, che nel luglio 2021 aveva scaricato un carico di grano che, come riferisce la consigliera regionale, sarebbe stato precedentemente respinto dall’Algeria in quanto avariato, in un terminal del porto di Ravenna.

Rispondendo a un precedente atto ispettivo della consigliera (dell’agosto 2021), si legge nella nuova interrogazione che l’assessore competente “aveva ammesso che il grano era stato scaricato, dal 7 al 22 agosto, in un terminal del porto di Ravenna, in attesa che la merce venisse sdoganata”. La consigliera vuole quindi sapere dall’esecutivo regionale quali controlli sia stati effettuatati dalle autorità competenti sulla merce, sia prima sia dopo lo scarico, e se siano poi stati programmati dei trattamenti sul prodotto e quali (anche dall'azienda che ha preso in gestione il grano). Giulia Gibertoni, infine, chiede dove sia finito questo grano e come sia stato utilizzato.