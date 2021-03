Al via le consultazioni nei circoli Pd ravennati

Al via questa settimana la prima parte delle consultazioni lanciate dal neo segretario Enrico Letta durante l’Assemblea nazionale del Partito Democratico. Un momento di incontro e confronto all'interno dei circoli per elaborare una sintesi tra i punti del documento nazionale e le proposte di militanti e iscritti che animano la politica dal basso. Sarà un'occasione per far emergere idee, proposte e iniziative sul rilancio e sulle priorità del Partito Democratico, a partire dai territori, dalle periferie e dagli iscritti. Gli incontri si svolgeranno in modalità online

"La pandemia, la transizione ecologica e digitale, un nuovo protagonismo delle politiche pubbliche, la centralità della persona, le possibilità e i limiti della partecipazione – ha detto il segretario provinciale Alessandro Barattoni - sono alcuni degli argomenti racchiusi nel documento trasmesso dal segretario nazionale ai circoli per innescare una riflessione che coinvolga l’intera comunità del Partito Democratico. Nelle prossime settimane saremo impegnati a organizzare momenti di partecipazione per gli iscritti e i sostenitori che vorranno dedicarsi a rilanciare la missione progressista, riformista, sociale e popolare del nostro partito".

Le date degli incontri di questa settimana

22 marzo Alfonsine

23 marzo Faenza 1

24 marzo Casola Valsenio

24 marzo Savio

25 marzo Fusignano

25 marzo Massa Lombarda

25 marzo Russi

25 marzo Ravenna Casadei Monti

26 marzo Faenza 2