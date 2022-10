Alberi abbattuti durante i lavori negli stradelli, Ferrero (FdI): "Non si poteva solo potarli?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Non tutti gli alberi sono uguali, alcuni si possono tagliare senza che nessuno dica niente, mentre per altri intere associazioni insorgono. Tutti noi ricordiamo quando questa estate per il Jova Beach Party furono tagliati alcuni tamerici e molti si lamentarono di questo, nonostante fosse presente una autorizzazione che lo consentisse. Oggi qualcosa di simile e forse più rilevante sta avvenendo, ma nessuno ha sollevato alcun tipo di lamentela. In questi giorni sono incominciati i lavori negli stradelli a Marina di Ravenna ed è senz’altro una cosa giusta, tuttavia questo ha portato, per alcune centinaia di metri compresi fra il Marina Bay ed il Singita almeno, l’abbattimento di parecchie decine e forse più di alberi della pineta. Trattasi di tamerici, olivelle e pini di notevole dimensione. Senza dubbio tali abbattimenti saranno stati autorizzati dalle autorità competenti, su questo non si discute, tuttavia forse ci si poteva limitare ad una potatura? Nel caso non fosse stato possibile, a fronte di tali abbattimenti si è previsto un rimboschimento altrove? Queste sono solo alcune domande che saranno oggetto di una futura interrogazione.

Alberto Ferrero, Coordinatore provinciale e Capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale