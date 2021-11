Alberi per il futuro, il M5S ne pianta 8 in un giardino pubblico

Domenica gli attivisti del MoVimento 5 Stelle di Ravenna , assieme al consigliere comunale Giancarlo Schiano e l'assessore Igor Gallonetto hanno dato il loro contributo all'iniziativa "Alberi per il futuro 2021", coinvolgendo grandi e piccoli nell'iniziativa che servirà a dare ossigeno e verde alla città per il futuro. Spiega una nota: "Abbiamo piantato otto querce presso il parco Via Palladio, nella speranza di contribuire al cambiamento, per una città più verde. Piantare alberi significa garantire il diritto a respirare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Se permettiamo alle città di avere polmoni verdi, ne beneficeremo tutti. E tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte. Ogni piccolo gesto di oggi può diventare qualcosa di più grande domani. Proprio come gli alberi che oggi abbiamo piantato".