Alberi per il futuro, il Movimento 5 stelle pianta 8 querce nel parco ravennate

Anche quest’anno, si ripete l’iniziativa del Movimento 5 Stelle, dedicata alla piantumazione e messa a dimora in tutte le città italiane, di migliaia di alberi. Domenica, dalle ore 10.30, il Movimento ravennate, con i propri attivisti insieme all’assessore al Verde Pubblico e Riforestazione Igor Gallonetto e il consigliere in Consiglio Comunale Giancarlo Schiano, procederanno alla messa a dimora presso l’area verde comunale di via Palladio di 8 querce.

"Il progetto fa seguito a quanto stabilito a livello europeo dal "green deal" (accordo verde), il quale prevede la piantumazione di 3 miliardi di alberi entro il 2030; per questo la transizione ecologica deve essere incentivata anche attraverso queste iniziative afferma il consigliere Schiano - I cittadini interessati, sono tutti invitati a partecipare".