Alessandro Perini è il nuovo coordinatore provinciale di Sinistra Italiana

L'assemblea provinciale di Sinistra Italiana, riunita sabato 26 febbraio, ha eletto all’unanimità il nuovo coordinatore della provincia di Ravenna. Si tratta di Alessandro Perini, 43 anni, attivo da molto tempo sulla scena politica ravennate, dapprima con una lunga militanza nelle file del PD, poi come membro dello staff della candidata sindaca Raffaella Sutter alle elezioni amministrative 2016. Al suo fianco, sempre all’unanimità, viene eletta Bettina Chiadini, classe 1972 già membro della segretaria regionale del partito e attivista del circolo Dock 61, in qualità di responsabile amministrativa con funzioni di coordinamento.

Esprime soddisfazione Erika Minnetti, segretaria del circolo di Ravenna: “ Negli ultimi mesi Alessandro Perini ha coordinato, con ottimi risultati, la campagna di raccolta firme per la Next Generation Tax, la proposta fiscale di Sinistra Italiana per una politica redistributiva a vantaggio delle nuove generazioni. Grazie al supporto e alla disponibilità delle compagne e dei compagni della nostra provincia abbiamo dato vita a un lavoro sui territori che necessita di un coordinamento per esprimersi al meglio. Perini e Chiadini sono compagni di lunga esperienza politica che hanno sempre portato il loro contributo con estrema generosità, passione, competenza e umiltà. A nome del circolo di Ravenna, li ringrazio e faccio i migliori auguri di buon lavoro, certa che sapranno rappresentare al meglio la comunità di Sinistra Italiana nella nostra provincia.”

“ Ringrazio le compagne e i compagni per questa rinnovata fiducia - aggiunge Bettina Chiadini. Proseguirò il mio impegno con l’intento di intrecciare le istanze politiche del mio partito e i temi portati avanti dal variegato mondo di realtà civiche e sociali per dare un contributo ad unire le battaglie che hanno come obiettivo un modello di sviluppo inclusivo,equo e sostenibile.”

“Sono onorato della fiducia che le compagne e i compagni hanno voluto accordarmi- conclude il neocoordinatore Alessandro Perini- e spero di poter dare il mio contributo alla crescita di Sinistra Italiana sul nostro territorio. La provincia di Ravenna è, ed è destinata a esserlo sempre più, centrale relativamente all’applicazione del PNRR sulle infrastrutture energetiche. Le implicazioni sociali e ambientali delle scelte che si fanno oggi sul nostro territorio sono destinate a orientare gran parte delle prospettive future sul clima, sui trasporti, sulla distribuzione della ricchezza e, come stiamo vedendo in questi giorni drammatici, anche sulla pace mondiale. Come Sinistra Italiana vogliamo essere parte attiva di quella rete di associazioni, forze politiche, cittadine e cittadini che chiedono a gran voce un cambio di paradigma. Giustizia sociale e transizione ecologica sono condizioni ineludibili per il nostro futuro, e la comunità ravennate di Sinistra Italiana è pronta a fare la sua parte per realizzarle.”