Alla Festa del Pd si parla di Rai, sanità e Mediterraneo

“La Rai del futuro: come renderla indipendente dalla politica” apre, alle 18.30 alla sala dibattiti Salvator Allende, il trittico di incontri in programma domenica 3 settembre alla Festa nazionale del PD “Il nostro tempo”, ospitata dal 30 agosto all’11 settembre al Pala De André di Ravenna (viale Europa 1). Ne discutono Ouidad Bakkali, Sandro Ruotolo, Stefano Graziano, Dolores Bevilacqua, Elisa Marincola, Mariastella Gelmini e Angelo Bonelli (modera Antonella Baccaro). Il secondo appuntamento della serata ha come protagonisti, alle 20, Laura Boldrini, Lorenzo Guerini, Walter Massa, Anna Scavuzzo e Emiliano Manfredonia che, moderati da Francesco Cancellato, si confrontano sul tema “Le politiche per il Mediterraneo”. L’ultimo tema in programma, “La sanità pubblica”, alle 21, vede sul palco Marina Sereni, Roberto Speranza, Nino Cartabellotta, Daniela Barbaresi, Annalisa Mandorino e Raffaele Donini (moderatore Ettore Tazzioli).

Serata all’insegna del ballo scatenato al palco centrale: dalle 21 i Revolution propongono i più famosi successi della musica disco degli anni 70-80-90. Per chi ama invece atmosfere più intime la scelta è il piano bar con Vittorio Bonetti (dalle 21).

Come sempre di grande qualità l’offerta gastronomica, con menu per tutti i gusti, dalla tradizione romagnola alle ricette della collina, dalla paella alla friggitoria; i piatti siciliani sono la proposta dell’osteria delle Terre Libere, cucinati con prodotti coltivati nelle terre confiscate alla mafia. Nei 13 giorni di festa si alterneranno oltre 30 dibattiti e numerose presentazioni di libri, con partecipazione di ospiti non solo nazionali, rappresentanti della società civile, dei sindacati, dell’associazionismo, del mondo economico. Sono oltre 1.000 i volontari che hanno montato e allestito la Festa e che ne gestiranno ristoranti, bar, pesca, tombola e altre iniziative.