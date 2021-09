Alla Rocca arriva Elly Schlein per presentare le idee di Ravenna Coraggiosa

Dopo la chiusura della Festa di Ravenna Coraggiosa a Marina di Ravenna, la lista civica organizza un nuovo appuntamento politica in vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Mercoledì alle 20.45, la Rocca Brancaleone di Ravenna ospita l’evento “Idee Coraggiose per una visione di città” con protagonista Elly Schlein: vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e ispiratrice di Emilia-Romagna Coraggiosa, la formazione nata a livello regionale per sostenere la candidatura di Bonaccini nelle elezioni di fine 2019.

“Insieme ad Elly Schlein presenteremo la nostra visione, le nostre idee e i nostri valori - dichiarano dal coordinamento della lista - e lo faremo dialogando con un gruppo di ragazze e ragazzi 'coraggiosi': saranno cioè le giovani attiviste e i giovani attivisti, candidate e candidati nella lista ravennate a fare domande e valutazioni sulla situazione attuale, a livello locale, regionale e nazionale, e sui temi più caldi della campagna elettorale in corso”.