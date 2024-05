Allagamenti a un anno dall'alluvione, le reazioni: "Mancano manutenzione e interventi risolutivi"

L'intensa ondata di maltempo che mercoledì pomeriggio ha attraversato tutto il territorio ravennate ha provocato gravi danni fra allagamenti e grandinate. Passata la bufera, si scatenano le reazioni del mondo politico che chiedono alle istituzioni risposte e soluzioni, mentre per la giornata di oggi è attesa una nuova raffica di maltempo. Partiti e comitati degli alluvionati prendono posizione dopo i nuovi danni subiti dal territorio.

Comitati degli alluvionati di Faenza: "Le misure di prevenzione e protezione devono evolvere"

A seguito degli eventi meteorologici delle ultime ore che hanno pesantemente colpito alcuni Comuni della Romagna Faentina e della Bassa Romagna i Comitati degli alluvionati di Faenza intendono esprimere: "Solidarietà e vicinanza alle popolazioni nuovamente colpite dalle conseguenze di eventi che assumono sempre più preoccupanti caratteristiche di ricorsività, preoccupazione per la evidente inefficacia delle misure tecniche e procedurali assunte per la prevenzione di detti eventi, ansia per la mancanza di informazione circa i programmi in essere e le soluzioni tecniche applicabili e programmate per il miglioramento dei livelli di tutela della popolazione rispetto a tali situazioni, ferma richiesta di rivalutazione del rischio proprio delle singole comunità e di comunicazione alla popolazione delle più adeguate misure da assumere per la tutela della proprietà e della sicurezza individuale".

I Comitati degli alluvionati faentini sottolineano inoltre come "questi eventi richiamino drammaticamente quanto successo nel maggio del 2023 e che, laddove le condizioni ambientali evolvono, parimenti devono evolvere i criteri e le misure di prevenzione e protezione individuale e collettiva posti a tutela delle popolazioni". I Comitati esprimono infine la loro preoccupazione per "la capacità del sistema fognario e idrico territoriale di rispondere efficacemente ai ricorrenti eventi metereologici".

Rifondazione Comunista: "Hera non fa le manutenzioni delle fogne"

Il circolo di Rifondazione Comunista di Villa San Martino (Lugo) dichiara: "Sono bastate un paio d’ore di pioggia per ritrovarci di nuovo una situazione con gravi allagamenti in alcune strade di Lugo e del forese. Da via Isonzo, pubblicata sui social dal Comune di Lugo, a via Fossa, alla zona della Madel con persone che si ritrovano di nuovo l’acqua in casa. Tutto ciò succede perché Hera non fa le manutenzioni delle fogne, nonostante il disastro dell’alluvione, nonostante la Tari per i cittadini aumenti sempre, nonostante gli enormi utili che Hera produce (a settembre 2023 circa 267 milioni di euro) ogni anno continua ad offrire un servizio carente e sottodimensionato in persone, mezzi e investimenti".

"Non possiamo più consentire questo modo di agire di Hera, come abbiamo detto nel nostro programma o Hera cambia o cambiamo Hera - prosegue il circolo di Rifondazione - purtroppo da quando i comuni azionisti hanno venduto le quote la proprietà pubblica di Hera è passata dal 62% al 45,83% cioè non hanno più la maggioranza da un po' di anni e quindi Hera non rende conto di quello che fa o non fa, chiediamo quindi un intervento immediato del Comune prima che la situazione peggiori".

Popolo della Famiglia: "Il territorio necessita di interventi"

Anche il Popolo della Famiglia interviene a margine del violento nubifragio. Mirko De Carli, candidato al Parlamento Europeo con la Lista Libertà, commenta: "Fortunatamente le problematiche sono più lievi rispetto alla tragedia del 2023. Tuttavia per una popolazione messa a dura prova da un anno drammatico, ritrovarsi ancora acqua in casa è una vera mazzata. Basta con la giustificazione dello scroscio di pioggia improvviso ed abbondante: il territorio necessita di interventi che ad oggi è evidente che sono ancora mancanti."

Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, prosegue: "Case e strade allegate, campi agricoli pure. Dopo un anno, sembra un brutto scherzo, siamo ancora punto e a capo. È davvero difficile spiegare ai cittadini ormai come sia possibile ritrovarsi in emergenza ad ogni temporale. Anche psicologicamente diventa davvero dura poter affrontare la vita di tutti i giorni." "È fondamentale sensibilizzare sull'importanza di effettuare interventi basilari per la sicurezza del territorio, soprattutto dopo quanto successo l'anno scorso. Purtroppo - concludono De Carli e Vitali - sembra che il buon senso e la voglia di rimediare sia ostacolata sempre più da un sistema che tutto fa meno che quello che va fatto."