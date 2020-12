Allagamenti nei lidi e parco eolico: si riunisce il consiglio comunale

Giovedì 17 dicembre alle 15 si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta verranno trattati i seguenti question time: “Realizzazione del parco eolico al largo della costa ravennate: quali effetti su turismo e ambiente ravennati?” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Allagamenti dal canale Candiano. Marina soffre e Porto Corsini peggio” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

A seguire l’assessore Gianadrea Baroncini presenterà le seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Ravenna e l'Ambito territoriale di caccia (A.t.c.) ra2 per le attività da svolgere nelle pinete di San Vitale e Classe per il miglioramento degli habitat a tutela dell'ambiente”; “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Ravenna e l'associazione ‘Amici degli animali odv’ per il servizio di recupero e custodia degli animali domestici vaganti e/o incidentati non appartenenti alla specie canina, né felina nel comune di Ravenna”.

Successivamente l’assessora Valentina Morigi presenterà le seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione nota di aggiornamento Documento unico di programmazione (d.u.p.) 2021/2023”; “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2021”; “Approvazione bilancio di previsione 2021/2023”.