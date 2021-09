Allarme per il costo del metano, Bessi (Pd): "Gravi ricadute sulle tasche dei cittadini"

Il consigliere regionale dem: "Se il Governo non interviene per attenuare i rincari il rischio è che la transizione ecologica rallenti"

Il prezzo del metano continua a crescere. Un motivo di preoccupazione e allarme per il consigliere regionale Pd Gianni Bessi, che spiega: “Se il Governo non interviene per attenuare i rincari, che come è noto stanno investendo tutte le materie prime e la produzione energetica, il rischio è che la transizione ecologica rallenti. Cittadini ed enti pubblici, come la Regione Emilia-Romagna, stanno investendo per l’acquisto di mezzi a metano o GPL per ragioni di risparmio di spesa e di minore impatto ambientale. Queste scelte vanno sostenute per non vanificare gli sforzi fatti”.

“A titolo di esempio – richiama il consigliere democratico – la nostra Regione con un investimento pubblico di circa 600 milioni di euro, che spiegherà i suoi effetti fino al 2025, punta ad avere un parco veicoli circolante di circa 1.600 autobus di cui il 92% alimentato da gpl o metano. Inoltre, in Emilia-Romagna il bollo auto per i veicoli ad uso promiscuo con alimentazione esclusiva a gpl o metano è ridotto a un quarto”.

I veicoli a gas naturali, stando alle stime di Federmetano, consentono una riduzione fino al 93% delle emissioni di monossido di carbonio, del 33% delle emissioni di vari ossidi di azoto e del 50% degli idrocarburi reattivi rispetto ai veicoli a benzina. Da quanto si apprende dalle ultime stime economiche, l’aumento delle materie prime rischia di far registrare anche un aumento dei prezzi medi del gas metano, che erano già triplicati rispetto al 2020 assestandosi attorno ai 44 euro per MWh, portandoli oggi attorno ai 70 € per MWh.

“Suggerisco alla Regione di interloquire con il Governo e Ministeri competenti affinché siano messi in campo strumenti idonei a impedire che l’aumento dei costi delle materie prime si traduca in un rincaro dei prezzi di gpl e gas metano per gli utenti. In sostanza – sintetizza Bessi – di replicare anche in questo settore le misure già adottate per contenere il cosiddetto caro bollette”.