Allevamento di visoni, Perini (Ama Ravenna): "Cosa si intende in concreto per sospensione?"

Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, ha presentato un question time per fare chiarezza sull’allevamento di visoni a San Marco alla luce dell’ordinanza del ministro Speranza con cui vengono sospese le attività di settore su tutto il territorio italiano sino a fine febbraio, quando verrà effettuata una nuova valutazione dello stato epidemiologico.

"Vista l'attuale situazione in cui l’infezione da Covid nei visoni dall’allevamento pare si stia pericolosamente allargando in numerosi paesi europei e considerando il coinvolgimento dell’allevamento di visoni a San Marco, uno dei pochi rimasti in tutt’Italia", Perini chiede al sindaco e alla Giunta di Ravenna "di attivarsi per fare maggiore chiarezza su cosa si intenda, in concreto per 'sospensione' (a fine febbraio, eventualmente, provvedimenti drastici di abbattimento?)".

Il capogruppo di Ama Ravenna chiede inoltre "di conoscere le misure di prevenzione e sicurezza adottate a carico dei dipendenti, o del dipendente, nel frattempo incaricati di fornire il cibo agli animali e di garantire le necessarie condizioni igienico – sanitarie dell’allevamento".