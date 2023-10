Alluvione, Bakkali: "6 milioni erogati su 620 di fondi disponibili. Le risorse ci sono ma il governo è incapace”

Ieri, durante il question time in Commissione Lavoro, la parlamentare ravennate Ouidad Bakkali ha presentato un’interrogazione al ministro del Lavoro per sapere quanti lavoratori abbiano fino ad ora beneficiato dell’ammortizzatore unico previsto dal dl alluvione di giugno scorso. "Uno strumento sulla cui inadeguatezza il Partito Democratico si era espresso già nei primissimi giorni - spiega Bakkali - Secondo i dati Inps raccolti dal Ministero, a fronte di 620 milioni di euro stanziati, ai primi di ottobre risultano erogati importi per soltanto 6,7 milioni di euro".

"La risposta del governo conferma quello che amministratori e amministratrici dicono da mesi: quei milioni dovevano e devono essere messi immediatamente a disposizione di cittadini e imprese sotto forma di indennizzi - continua la parlamentare - Se la scelta del governo di vincolare tali risorse all’ammortizzatore unico poteva sembrare miope quest’estate, insistere, a 150 giorni dall’alluvione, nel non trasferirle su indennizzi e ristori è segno di una totale indifferenza alle sofferenze di migliaia di famiglie. Già in agosto, il sindaco de Pascale aveva lanciato un appello alla presidente del Consiglio Meloni, chiedendo un impegno concreto a reindirizzare questi milioni su canali più adatti. Dopo due mesi di silenzio, la risposta del ministero alla mia interrogazione certifica che a Roma nulla si è mosso. La Romagna resta abbandonata a sé stessa e le amministrazioni locali continuano a dover fare i salti mortali per supplire ad un governo che non c’è, con conseguenze pesanti sui bilanci comunali. Nel frattempo, ci sono 600 milioni di euro pronti per essere spesi che restano inutilizzati per manifesta incapacità del governo Meloni".