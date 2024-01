Alluvione, campi allagati per salvare la città. Ancisi (LpRa): "Un atto inefficace?"

L'allagamento dei campi della Cab Terra sarebbe stato "inefficace" per le sorti della città di Ravenna durante l'alluvione. Questo è quanto si evince dalle parole di Claudio Miccoli, ex dirigente della Regione Emilia-Romagna presso l’Agenzia regionale Sicurezza del territorio e Protezione Civile, che ha reso pubblico, recentemente, uno scritto in cui attesta come l’allagamento dei terreni della Cab Terra, avvenuto il 19 maggio nel periodo dell’alluvione sul territorio ravennate, sia stata un'operazione "nulla" per evitare che fosse allagata anche la città di Ravenna. Proprio per ottenere chiarimenti su tale questione, il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha rivolto un'interrogazione al sindaco.

"Come appare nella rendicontazione dei fatti e dei comportamenti tenuti durante l'alluvione e riguardanti più da vicino la città di Ravenna, ha assunto un ruolo 'eroico' la Cab Terra che è proprietaria dei terreni a destinazione agricola che sono compresi tra la Ss 309 Romea, la parte sud della Pineta di San Vitale e l'argine sinistro del canale consorziale Canala, confluente nell'omonimo impianto di sollevamento meccanico", riferisce nel suo scritto Miccoli. Il 19 maggio la Cab avrebbe dunque acconsentito ad "allagare i suoi limitrofi terreni per favorire lo smaltimento dell'alluvione" che interessava la zona nord ovest della città.

Miccoli riferisce di essere stato presente sul posto "quando è stato realizzato il taglio dell'argine sinistro e posti in opera le tubazioni che dovevano fare defluire le acque della Canala nei terreni della Cab", e in quell'occasione avrebbe notato "che il piano di posa dei tubi era stato tenuto troppo alto per dare il massimo effetto, anche in termini di durata, alla operazione. A occhio, visto che non era stato messo alcun misuratore di portata, io ho valutato in uscita verso i terreni un volume unitario che non superava un metro cubo al secondo, cioè 1/26 del volume sollevato e smaltito da idrovora e pompe volanti".

Per Miccoli "appare evidente che già in partenza l'operazione era da ritenersi 'nulla' per gli effetti di salvaguardia della città di Ravenna e 'sostanzialmente inefficace' per il contributo dato alla massa d'acqua accumulatasi a monte e che aveva allagato la frazione di Fornace Zarattini e tutte le abitazioni della borgata a nord di Ravenna, ma ancora peggio se si considera che 24/48 ore dopo quando il livello idraulico ha iniziato a scendere l'efficienza del by pass della Cab era praticamente nullo. La conclamata storia per cui l'allagamento dei terreni della Cab Terra ha salvato la città di Ravenna è pertanto da ritenersi destituita di fondamento".