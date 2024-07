Alluvione, Farolfi (FdI): "Gran parte dei fondi stanziati dal governo per la ricostruzione non sono stati spesi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Dopo mesi di continue polemiche del sindaco di Ravenna Michele De Pascale e dei vari sindaci del Partito democratico della provincia di Ravenna, è emerso che gran parte dei fondi stanziati dal governo per la ricostruzione post-alluvione (47 milioni di euro) non sono stati spesi. Dei 12,3 milioni di euro ottenuti dal comune di Ravenna per intervenire sui danni, ne sono stati spesi solamente 188.000. Per quanto riguarda la provincia invece, di cui lo stesso De Pascale è presidente, sono stati stanziati 34,6 milioni di euro, nello specifico: 3.19 milioni per le somme urgenze, 30.3 milioni per i lavori urgenti della messa in sicurezza della rete viaria, oltre 1 milione per le nuove urgenze e 62.000€ per le strutture scolastiche e sportive. Di questi, solo 1,5 milioni sono stati chiesti ed erogati, quindi ci troviamo di fronte a un rapporto fondi erogati su fondi stanziati di 4,3%. Un numero misero, soprattutto se consideriamo le polemiche ormai monotone e le richieste demagogiche come quella di alzare l’indennizzo dei beni mobili a 30.000€, quando in realtà è la prima volta che un governo riconosce risarcimenti di questo tipo, a differenza di quanto accaduto con il terremoto in Emilia del 2012. Siccome i fondi ci sono e permetterebbero di mettere davvero in sicurezza il territorio, cosa che il PD non ha mai fatto, né con la prevenzione e nemmeno con la manutenzione, invito il sindaco De Pascale a fare meno propaganda e a lavorare di più.

Marta Farolfi, FdI