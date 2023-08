Alluvione, il Pd di Cervia presenta una mozione: "Annullare le bollette da maggio a ottobre"

Il Partito Democratico di Cervia ha presentato una mozione in cui si chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per chiedere al Governo, alle agenzie nazionali e regionali competenti per servizi idrici, rete luce, gas e rifiuti e al commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo l’annullamento delle bollette e avvisi di pagamento per il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2023 a favore di tutti quei cittadini e imprese che hanno subito direttamente l’alluvione.

"Ci sembra una misura di buon senso e che ha effetti immediati di ristoro, visto che sul tema sono state previste, al momento, solo sospensioni, ultima al 31 ottobre, che sicuramente andranno ad aggravare il bilancio di quei cittadini e di quelle imprese che hanno avuto danni nell’alluvione avvenuta tra il 16 e il 17 maggio - commenta il capogruppo Michele Mazzotti - Confidiamo che questa battaglia sia condivisa con le altre forze di opposizione, perché crediamo che davanti a proposte costruttive che possano aiutare chi ha più bisogno non ci si debba dividere tra colori politici, ma si debba tutti perseguire l’obiettivo primario che è fare il bene della propria comunità".