Alluvione, il Pd risponde a FdI: "Atteggiamento vergognoso del Governo, cittadini e imprese abbandonati"

Arriva la dura replica del Pd ravennate alle critiche avanzate in particolare dalla deputata romagnola di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, e altri esponenti del partito meloniano sul tema dell'alluvione. "Siamo al ridicolo e questa volta si tocca davvero il fondo". Esordisce così la deputata dem Ouidad Bakkali e prosegue: "Dopo la deputata Buonguerrieri che se la prende con i comitati dei cittadini alluvionati, ora arriva la pioggia di comunicati di Fratelli d’Italia per dare addosso ai sindaci delle zone alluvionate, in particolare de Pascale, che non fanno altro che il loro dovere, ovvero chiedere i ristori per gli alluvionati che ad oggi dallo Stato non hanno ricevuto assolutamente niente".

"Invece di una pioggia di comunicati ne sarebbe bastato uno solo che dicesse chiaramente dove sono i rimborsi al 100% promessi da Meloni e dov’è il decreto sui beni mobili promesso dal viceministro di Fratelli d’Italia per il 29 maggio durante una conferenza stampa, quella sì, appositamente convocata per promuovere i candidati alle amministrative - prosegue Bakkali - I deputati e i ministri che non si sono più visti sul territorio dopo l’alluvione sanno bene che invece i sindaci hanno lavorato duramente, guardando i cittadini all’altezza degli occhi e incontrandoli in centinaia di assemblee pubbliche, guadagnando la loro fiducia. Il ministro e i deputati li invitiamo alle assemblee pubbliche, vengano e spieghino cosa ha fatto questo governo per gli alluvionati, per i beni mobili, per le imprese, per gli agricoltori".

Sulla stessa linea anche il segretario provinciale del Pd, Alessandro Barattoni: "I deputati e i dirigenti locali di Fratelli d’Italia si devono solo vergognare. Ciò che è successo nell’ultimo anni è una cosa senza precedenti nella storia della nostra Repubblica. Con il loro atteggiamento, anziché unire un territorio, hanno voluto dividere i cittadini e giocare sulla pelle delle persone una battaglia tutta politica davanti a un evento catastrofico. Hanno iniziato l’anno scorso alimentando la bufala dei 55 milioni che non sarebbero stati spesi dalla Regione, hanno proseguito con il balletto sull’istituzione del commissario, continuando poi con il vergognoso tira e molla sui ristori ai cittadini e alle imprese. Per mesi hanno confuso il ruolo dei partiti con quello delle istituzioni e ora chiedono che non si levi nemmeno una voce che chiede i ristori per la Romagna".

"Sarebbe ora che Musumeci e gli altri venissero qua a spiegare come mai le persone sono dovute andare in banca a chiedere prestiti o a hanno dovuto erodere i loro risparmi perché lo Stato non ha rimborsato i danni come era stato fatto per tutte le altre calamità naturali. Il distretto modenese, colpito dal terremoto, oggi è ripartito ed è tornato a essere una realtà economica forte perché lo Stato e tutte le istituzioni sono state vicine a quella terra - conclude Barattoni - Qui si è scelto di abbandonare i cittadini e le imprese, abbiano il coraggio di venire a spiegare il perché. Altrimenti inizino a lavorare e finalmente facciano arrivare i soldi ai cittadini".