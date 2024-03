Alluvione, la Regione rassicura: "In arrivo i rimborsi al 100% per il terzo settore"

Garantire risorse adeguate ai soggetti del terzo settore danneggiati nell'alluvione dello scorso maggio. A chiederlo è un'interrogazione di Mirella Dalfiume (Pd) sottoscritta anche da altri consiglieri del Pd tra cui Manuela Rontini, in cui si chiede alla Regione di sollecitare governo e struttura commissariale a emanare urgentemente l'ordinanza del Commissario straordinario al fine di sostenere con adeguati risarcimenti i soggetti del terzo settore.

"Ringrazio i colleghi che hanno sottoscritto l'interrogazione perché si tratta di un tema importante. Dobbiamo garantire un sostegno a un comparto come il terzo settore che fornisce ai cittadini servizi molto importanti", spiega Dalfiume, per la quale "l'obiettivo comune è quello di far ripartire i territori colpiti dall'alluvione, ma a oggi non è così: servono rimborsi per il terzo settore, ma il Commissario alla ricostruzione non ha ancora provveduto al decreto per questo obiettivo".

"Da interlocuzioni informali avuti con il Commissario straordinario ci risulta che l'ordinanza per assicurare i rimborsi al 100% del terzo settore è in via di redazione e dovrebbe arrivare a breve", spiega il Sottosegretario alla presidenza della giunta Davide Baruffi nel ricordare come "il terzo settore svolte un ruolo fondamentale per il nostro tessuto di solidarietà ed economico e va sostenuto come abbiamo fatto con i settori primario e secondario". Parole alla luce delle quali Mirella Dalfiume si dice soddisfatta perché "la Regione si fa carico di un problema serio".