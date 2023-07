Alluvione, Liverani (Lega): "Fare chiarezza sulla pulizia delle fogne di Lugo"

"Prima dell'alluvione di maggio era stata correttamente eseguita la manutenzione delle condotte di scarico e delle caditoie in tutto il territorio comunale di Lugo? Qual è il numero totale delle caditoie presenti in città e l’effettivo numero dei relativi interventi di pulizia?". A chiedere di fare chiarezza su un possibile nesso tra la manutenzione del territorio e i danni dell'alluvione di maggio è, in un'interrogazione alla Regione, Andrea Liverani (Lega) che ricorda come "molti cittadini hanno comunicato l’allagamento delle loro case, attività economiche e auto da parte di acqua uscita direttamente dai tombini e dalle fognature: è evidente che quella che viene definita come “ordinaria manutenzione” delle caditoie e dei tombini non è sufficiente a scongiurare allagamenti di molte arterie della città, così come l’incapacità della rete fognaria di smaltire la grande quantità di acqua meteorica presente sulla superficie urbana, considerato che non è la prima volta che si allagano vie a causa della fuoriuscita di acqua dalla rete stessa". Liverani vuole inoltre avere copia delle perizie redatte per la disostruzione dei tombini, delle caditoie e degli spechi fognari, oltre le copie dei verbali delle aggiudicazioni alle imprese e le copie dei verbali di consegna ed inizio dei lavori.