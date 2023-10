Alluvione, Liverani (Lega): "La Regione corre ora ai ripari con lo sfalcio nei fiumi. Dovevano ascoltarci prima"

“Nonostante la Regione abbia affermato a più riprese che le manutenzioni venivano fatte periodicamente, stranamente, dopo la tragica alluvione che ha colpito la Romagna, notiamo un’intensificazione degli sfalci. Da anni lamentavamo il comportamento ottuso della Giunta, che non ha mai voluto dare ascolto agli agricoltori, che vivono quotidianamente il territorio e chi e si sarebbero resi disponibili a mantenere i letti dei fiumi puliti senza alcun compenso. Ma l’amministrazione regionale ha preferito dare ascolto alle sirene delle ideologie estremiste green, di fatto impedendo qualsiasi intervento da parte dei privati nelle aree interessate e, dopo la tragedia, non ha accolto la proposta di chi esegue le manutenzioni di effettuare i lavori in maniera volontaria e gratuita” ha nuovamente accusato l’esponente del Carroccio ritendendo che “sia giunto il momento di indagare sull'efficacia delle attuali politiche in materia di pulizia dei fiumi e sottolineando il bisogno di un uso più oculato delle risorse pubbliche. Ogni intervento costa centinaia di migliaia di euro, fondi che, se parzialmente risparmiati grazie al contributo volontario dei cittadini, potrebbero essere meglio impiegati per sostenere iniziative private in grado di contribuire alla conservazione dei nostri fiumi” ha concluso LIverani.