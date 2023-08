Alluvione, Liverani (Lega): "Mettere in sicurezza l'argine del Fiume Lamone"

"Mettere in sicurezza l'argine del Fiume Lamone a Reda, frazione del Comune di Faenza". A chiederlo, in un'interrogazione alla Regione, è il consigliere Andrea Liverani (Lega) che ricorda come "il territorio faentino risulta uno dei più colpiti dall'alluvione dello scorso maggio: in particolare nella frazione di Reda, più precisamente in via Saldino sotto il cavalcavia autostradale, l’argine del fiume Lamone risulta gravemente danneggiato e sono infatti visibili preoccupanti cedimenti delle arginature esterne. Questi cedimenti possono rappresentare un punto debole in caso di piena del fiume e sono passati diversi mesi dagli eventi alluvionali e tutt’ora la situazione risulta invariata, con numerosi fiumi che necessitano interventi urgenti". Da qui la richiesta che la Regione intervenga in tempi certi per la messa in sicurezza dell'argine del Lamone.