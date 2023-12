Alluvione, dal M5S 280mila euro per Faenza: "Tagliamo i nostri stipendi per la comunità"

“Il Movimento 5 Stelle annuncia la scelta di destinare un milione di euro alla popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna. Sono soldi che arrivano dal taglio dei nostri stipendi per la comunità. Risorse per aiutare i cittadini dell’Emilia Romagna e per lenire le ferite del territorio. È un piccolo ma concreto segno che avremmo voluto vedere replicato anche dalle altre forze politiche che invece hanno preferito gettare nel fango dell’alluvione slogan e smania di visibilità ma pochi veri aiuti. A partire dal governo Meloni, specializzato in molte promesse, pochi fatti ed inaccettabili ritardi. Per destinare le nostre risorse abbiamo atteso che si definissero i danni e le tipologie di non intervento previste dal Governo, per individuare delle iniziative e/o progetti da finanziare". Così in una nota i coordinatori regionali pentastellati Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

I fondi saranno utilizzati per finanziare 4 progetti. A Forlì: 330.000 euro per la ricostruzione del campetto polivalente e la ricostruzione della sala polifunzionale del quartiere Romiti. A Faenza l'acquisto di mezzi per il ripristino del servizio di manutenzione del verde pubblico (280.000 euro). A Cesena il ripristino dell’immobile “ex Tiro a Segno” destinato a sede di associazioni e centro sociale di quartiere (240.000 euro). A Bologna la realizzazione di uno studio e di un progetto finalizzato alla messa in sicurezza e alla rigenerazione del Torrente Zena e della Sua Vallata nei Comuni di Loiano, Pianoro e San Lazzaro di Savena nella Città Metropolitana di Bologna (150.000 euro).

"Questi progetti sono stati selezionati in base alle esigenze dei comuni alluvionati e alla loro capacità di contribuire alla ricostruzione e alla riqualificazione dei territori colpiti. Siamo orgogliosi - concludono Croatti e Lanzi - di questa iniziativa che, per quanto piccola rispetto alle difficoltà della Romagna, è un doveroso segnale di vicinanza e solidarietà del Movimento 5 Stelle verso cittadini coraggiosi che si sono rimboccati le maniche e si sono rialzati con il duro lavoro senza lamentarsi mai, anche quando si sono sentiti frustrati per la lentezza del governo, colpevole di averli lasciati per mesi senza aiuti e ristori. Queste risorse sono un abbraccio che vogliamo dare al grande cuore dei romagnoli”.