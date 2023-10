Alluvione, Pd-M5s: "Vigilare sulla ripartizione dei fondi per ripristinare le scuole danneggiate"

Vigilare sulla ripartizione dei fondi necessari a ripristinare gli edifici scolastici danneggiati dall'alluvione di maggio i cui danni ammontano a circa 18 milioni di euro. Lo chiedono Partito democratico e Movimento 5 stelle con un'interrogazione a firma Francesca Marchetti (prima firmataria), Manuela Rontini e Silvia Piccinini. Con l'atto ispettivo le consigliere invitano inoltre la giunta a spiegare come è intervenuta nell'applicazione del decreto legge sugli interventi urgenti post alluvione.

"Alcune scuole - si legge nell'interrogazione - sono state letteralmente inondate da fiumi di acqua. In particolare, gli istituti scolastici più colpiti si trovano a Solarolo, Castel Bolognese, Lugo, Sant'Agata sul Santerno e Faenza, tutti nel Ravennate. Le stime per provincia prevedono costi per il ripristino pari a 9 milioni di euro a Ravenna, 2 a Forlì-Cesena, oltre 500mila euro per la Città metropolitana di Bologna, 400mila euro per Rimini e 100mila euro per Ferrara. Il decreto legge 61/2023, recante 'interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza', ha istituito un fondo di 20 milioni di euro ma è di questi giorni la notizia relativa al trasferimento di 10 milioni di euro del fondo per altri scopi. Il ministro dell’Istruzione ha poi assicurato che tutte le richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche, il cui fabbisogno ammonta a 10 milioni e 174 mila euro, sono state accolte". Da qui l'atto ispettivo di Pd e M5s "per accertare come verranno impiegate le risorse stanziate per ripristino degli edifici scolastici danneggiati".