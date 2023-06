Alluvione, scontro in Municipio. Il sindaco: "Evento senza precedenti", ma per l'opposizione ci sono "gravi responsabilità"

"Mai compiuta scelta di allagare una frazione invece di un'altra". Questo è quanto ha ribadito il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, durante la lunga seduta del Consiglio comunale di martedì, nella quale ha ripercorso i momenti più duri dell'alluvione che ha sconvolto la provincia ravennate. Dalla prima emergenza che non interessò il territorio comunale, alla seconda, più violenta, che ha causato danni da tracimazione in varie frazioni del Ravennate, con danni ingenti a Fornace Zarattini e a diverse altre località. "E' stato un evento climatico che non ha precedenti, negarlo è un'offesa alla scienza. Siamo però territorio che vive fenomeni alluvionali da sempre. Grazie alle opere che sono state fatte nel corso del tempo ci siamo sempre salvati". Il sindaco ha poi ribadito l'urgenza della nomina di un commissario straordinario per gestire l'emergenza alluvione e la fase di ricostruzione.

Dure le critiche provenienti dai banchi dell'opposizione. "Di fronte ad un sindaco e ad una maggioranza che hanno concentrato il loro dire sull’'inevitabilità dell’alluvione per le eccezionali piogge', quasi ne siano stati unica causa i cambiamenti climatici, abbiamo dovuto peraltro argomentare e documentare unitariamente come questa lettura sia da respingere perché non prende doverosa consapevolezza delle gravi responsabilità in carico alla Regione e, per il rispettivo territorio, al Comune e alla Provincia di Ravenna - ha detto il consigliere Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna - Dobbiamo tuttavia batterci perché l’avvilimento del Consiglio comunale da parte della maggioranza arroccata intorno al sindaco, giunto al culmine in questi giorni, non giova, ed anzi produce gravi danni, perché, pur di fronte alle sciagure immani prodotte dall’alluvione, che meritano il massimo impegno unitario di tutte le forze politiche, la vita della comunità ravennate nel frattempo non si ferma".

"La decisione, fortemente contestata dall’opposizione, di non convocare, pur dopo una lunga sostanziale inattività, il Consiglio comunale, come di rito, il prossimo martedì 20 giugno, ma solo il 27, mostra la più evidente mancanza di rispetto e di considerazione dell’organo principale del Comune e della complessità dei disagi che opprimono la popolazione. La morìa di pesci a Mandriole, Casal Borsetti sotto asfissia, la tragicommedia del ponte mobile riaperto e poi richiuso perché la resina, non trattata opportunamente, rende i pavimenti scivolosi in caso di bagnato, sono esempi di avvenimenti su cui non si poteva mettere la sordina - continua Ancisi - E non può essere ulteriormente tollerato che il 26 giugno (giorno prima del 27) si sappia se il secondo e ultimo rigassificatore progettato in Italia per l’emergenza energetica arriverà anch’esso a Ravenna per 22 anni, senza che il Consiglio comunale, come già per il primo, ne abbia almeno potuto discutere, mentre sindaco di Ravenna e presidente della Regione (commissario plenipotenziario sulla rigassificazione) continuano a mostrare di non saperne niente, con la stessa credibilità degli asini che volano. È questo il motivo per cui l’opposizione tutta è pronta ad azioni anche radicali per ripristinare la legalità democratica e il rispetto dei cittadini che, con il loro voto, hanno scelto i propri rappresentanti in Consiglio comunale affinché siano portatori delle loro istanze e non tappezzeria di un sindaco/podestà".

"Ora abbiamo una priorità, quella di fare in modo che il Governa agisca e senza perdere tempo, senza speculare politicamente sull’accaduto tra spartizione di poltrone e visibilità in regione, altrimenti rischiamo che questa tragedia venga dimenticata quando si spegneranno i riflettori dei giornali e media nazionali o internazionali", così interviene Giancarlo Schiano, consigliere comunale del Movimento 5 stelle. Il pentastellato ribadisce inoltre che servono i fondi e la nomina urgente di un commissario straordinario, mentre critica le speculazioni politiche in atto. "Tutti i partiti si accalcano per trovare un colpevole o una causa, ma nulla si può ricondurre ad un unico colpevole, sarebbe troppo banale e riduttivo. Le cause sono molteplici, ad esempio: il cambiamento climatico, la necessità di una serie di investimenti seri da attuare sul controllo e sulla prevenzione per il dissesto idrogeologico, l’eccessivo consumo di suolo e cementificazione, la necessità di una difesa del territorio che andrà interamente riprogettata perché non sappiamo cosa ci attende". "Il cambiamento climatico è innegabile - conclude Schiano - Questi eventi terribili non sono casuali, purtroppo è l’effetto del cambiamento climatico unito però alla mancanza di visione dell’uomo e delle amministrazioni sul nostro territorio. Abbiamo un governo che strizza l’occhio ai negazionisti del cambiamento climatico nonostante l’Italia intera viva in costante crisi climatica, questi legionari della bugia hanno continuato a manipolare il sapere scientifico, le prove inconfutabili e incontrovertibili che ci sono dietro al cambiamento climatico".

Nella discussione sono intervenuti anche i consiglieri del Pd Lorenzo Margotti e il capogruppo Marco Montanari. "Di recente diversi giornalisti, tra i quali anche Milena Gabanelli, hanno fatto un’analisi molto precisa sull’eccezionalità degli eventi accaduti in Romagna: sono caduti 5 miliardi di metri cubi d'acqua, con 32 mila sfollati, 8 miliardi di danni; sull’Appennino si sono aperte 936 frane. I modelli climatici stabiliscono che un evento di questa portata si verifica ogni 200 anni - ha dichiarato Margotti, rispondendo alle accuse dell'opposizione - Noi francamente sosteniamo che una parte di questo consiglio, che qui è all’opposizione ma è al governo del paese, ha una responsabilità evidente e oggettiva in questa fase di ricostruzione. Per questo chiediamo loro di mettersi a disposizione del territorio e avanzare al governo le richieste necessarie, invece che continuare a fare un’inopportuna speculazione politica di fronte a un evento straordinario e imprevedibile". "È chiaro che servirà un debriefing su quello che si poteva fare meglio, ma ora servono azioni del governo. Prima di tutto la nomina di un commissario che abbia conoscenza del territorio, in modo da rendere più rapida ed efficiente la ricostruzione. Poi l’emanazione di un decreto che preveda norme per la semplificazione amministrativa e tempi certi e per il ripristino dei danni, favorendo una rapida messa in sicurezza del territorio e il ripristino delle infrastrutture. Musumeci ha detto che serviranno nove anni o forse ancora di più. Dobbiamo invece fare presto, individuare e destinare risorse ai territori alluvionati il prima possibile, affinché persone e imprese possano essere indennizzati al 100%. Dalla relazione tecnica in nostro possesso, gli importi sono nettamente inferiori: si arriva a circa 1,6 miliardi di euro per l’anno 2023, una cifra assolutamente insufficiente - aggiunge Margotti - Ora ci aspettano anche sette giorni di lutto nazionale, con i lavori delle camere fermi, una scelta veramente inopportuna, soprattutto in questo momento".

Per il capogruppo dem Montanari nella riunione del consiglio si sarebbero sentite troppe cose scorrette: "È addirittura stato chiesto dov’era il sindaco in quei giorni. Io credo che se lo sarà chiesto la sua famiglia visto che non ha mai lasciato il centro operativo perché il sindaco è il responsabile della Protezione civile ed è colui che ha la responsabilità dell’emergenza; al sindaco va riconosciuta una conoscenza del territorio che non può essere messa in discussione. È stato definito da alcuni periodici come un tecnico di protezione civile di alto livello e lo dimostra un video straordinario ed efficace in cui ha descritto esattamente le dinamiche dell’alluvione - afferma Montanari - È stato addirittura detto che il sistema di allerta non ha funzionato quando invece, aver potuto fare riferimento a un piano di protezione civile aggiornato al 2022 ha consentito di essere celeri ed efficaci. Dati oggettivi lo confermano: è stato messo in sicurezza un numero estremamente ampio di cittadini e questo vuol dire riuscire a trasferire una grande quantità di soggetti fragili, di persone che necessitano di strumenti medicali. Non si è fatto male nessuno. La coesione sociale della nostra comunità lo ha reso possibile".