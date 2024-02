Alluvione, Tassinari (FI): "Estendere gli sgravi Tari con modalità semplificate anche alle imprese"

La parlamentare Rosaria Tassinari, presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione al ministro dell’Ambiente per chiedere un intervento presso l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, al fine di consentire alle imprese colpite dall’alluvione di accedere agli sgravi Tari nella stessa modalità prevista per le abitazioni civili.

"L’Arera, attraverso la delibera 565 del 2023, ha stabilito un’agevolazione sulla Tari per le utenze domestiche e non domestiche, attive al 1 maggio 2023, colpite dall’alluvione. In sostanza, si tratta di una decurtazione della tassa sui rifiuti per i mesi da maggio a ottobre 2023 - introduce la deputata azzurra -. Per le utenze domestiche la richiesta deve essere corredata da documentazione comprovante il danno all'abitazione, come un'ordinanza di sgombero o evacuazione o idonea documentazione del Comune competente".

Prosegue Tassinari: "Per le utenze non domestiche è richiesta una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai danni specificati comprovante alternativamente la ricostruzione in sito dell’immobile ad uso produttivo distrutto; la delocalizzazione, all’interno della regione, se necessario, previa demolizione dell’immobile ad uso produttivo distrutto, e la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino".

"Nei giorni scorsi, la Confartigianato della provincia di Ravenna ha chiarito che, se non vi sarà una modifica sostanziale della delibera, nessuna delle 1552 imprese colpite dall’alluvione potrà ottenere la diminuzione anche se la stessa è stata chiusa o ha avuto danni rilevanti - continua la parlamentare -. Per questo, ho chiesto al ministro dell’Ambiente di intervenire presso l’Arera, affinchè anche le imprese possano accedere agli stessi sgravi della Tari applicati alle civili abitazioni. Sarebbe un atto di buon senso e quanto mai urgente".