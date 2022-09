Ambiente, Gibertoni (Misto): "Stop ai conferimenti di biomasse, inquinano l'aria"

"La concessione dell’ennesima proroga alla PowerCrop di Russi per il conferimento di biomasse è dannosa sotto il profilo dell’inquinamento dell’aria e, in generale, sotto il profilo ambientale". Lo sostiene la consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto) che interroga la giunta sottolineando che “la combustione di una biomassa che abbia compiuto un viaggio di 2-300 chilometri non si può conciliare con gli obiettivi di questa Regione in materia di cambiamenti climatici e necessità di intervenire rapidamente e con azioni efficaci per modificare le attuali emissioni climalteranti”. La consigliera chiede “un ripensamento generale che porti all’azzeramento delle politiche di incentivazione della combustione della biomassa di origine legnosa”.