Ambiente, Guerra (Pri): "Un incontro per la salvaguardia delle zone umide"

Fra i diversi temi di cui Assoraro si è occupata in questi anni, l'ambiente e fra quelli che ci ha portato a condividere un percorso comune con il Partito Repubblicano di Ravenna il quale, più di altri, nello scorso mandato amministrativo grazie ai propri rappresentanti nelle istituzioni, ha dedicato grande attenzione a questo argomento. E le aree vallive a nord della città, raggiungibili da una strada purtroppo sempre più congestionata come la Baiona, rivestono a nostro avviso una importanza naturalistica di inestimabile valore per Ravenna.

Per questo motivo abbiamo organizzato un incontro che vede, per la prima volta insieme, tre rappresentanti delle principali organizzazioni dei fruitori consapevoli di queste zone umide, i quali si sono notoriamente impegnati, a titolo volontario, per la tutela e per la salvaguardia di queste aree, sia con un presidio costante, sia nei momenti di emergenza. Abbiamo coinvolto e porteranno la loro testimonianza Maurizio Braghittoni Presidente di Assopesca di Ravenna, Paolo Forastieri Presidente di Libera Caccia di Ravenna e Mauro Zanarini Responsabile dei Progetti Speciai della Condotta Slow Food di Ravenna e Cervia, intervenuto recentemente con delle proposte per valorizzare la gastronomia e il turismo di questi luoghi.

Alcune proposte e la chiave di lettura dell’incontro, saranno fornite in apertura da Paolo Guerra in qualità di Presidente di Assoraro e candidato indipendente nelle file del Partito Repubblicano il quale ringrazia anticipatamente il moderatore Giuseppe Benini e l’ospite Stefano Savoia i quali, fra i soci di Assoraro, sono coloro che più di altri rappresentano l’anima e la conoscenza di questi ambienti. E’ atteso un intervento di Chiara Francesconi capogruppo in consiglio comunale e candidata del PRI e di Giannantonio Mingozzi membro della segreteria della PRI anch’egli candidato. Le conclusioni del dibattito e i futuri impegni del PRI su questi argomenti, saranno affidati ad Eugenio Fusignani, Vice Sindaco di Ravenna e capolista del Partito Repubblicano alle prossime elezioni comunali.

Paolo Guerra - presidente di Assoraro e candidato del Partito Repubblicano