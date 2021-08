Ambiente, Ravenna in Comune: "Tratto di costa inquinato a Punta Marina. L'assessore cosa dice?"

"Come è possibile che debba arrivare Goletta Verde per far scoprire che è inquinato e non balneabile un tratto di costa davanti a Punta Marina in piena stagione turistica?". Se lo chiede la lista civica Ravenna in Comune che riserva critiche per l’assessore all’ambiente del Comune di Ravenna, Gianandrea Baroncini.

"Il problema - spiega Ravenna in Comune - riguarda le acque davanti al canale Ferrari. Si tratta dello scolo consorziale che sfocia a sud di Punta Marina Terme, alla fine del primo tratto di stradelli balneari. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come inquinati i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione".

"Visto che l’assessore era presente sabato mattina alla conferenza stampa in cui Legambiente ha dato lettura dei dati (raccolti da Goletta Verde, ndr) ci aspettiamo una risposta e una reazione con l’immediatezza che la situazione richiede invece di un post su Facebook" conclude Ravenna in Comune.