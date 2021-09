Ambiente, Ravenna in Comune: "Un quintale di pesci morti in Darsena, è una fogna a cielo aperto"

"Giovedì scorso tanti pesci morti, quasi un quintale, per lo più cefali, sono stati ripescati dalle acque della Darsena di Città", lo rileva la lista Ravenna in Comune che sottolinea l'importanza del problema: "Le acque in Darsena risentono del passato portuale e industriale e poiché nessuna bonifica è stata effettuata, nonostante proclami e promesse dell’Amministrazione Comunale, sono pesantemente inquinate. Visto però che l’inquinamento è persistente non vi dovrebbero proprio esserci pesci in Darsena. Invece proliferano e muoiono, sì spesso, ma non continuamente. La causa del fenomeno dunque risiede altrove. Cioè negli scarichi direttamente in canale del sistema fognario ravennate. Che, evidentemente, ogni tanto 'esagerano'".

"Che si tratti di nuovi veleni o di nutrienti per le alghe che provocano l’anossia, il risultato non cambia. Ci sono sostanze che non dovrebbero finire in canale e che invece le fogne comunali ci riversano. Qualunque bonifica delle acque non potrebbe mai essere risolutiva finché gli scarichi di acque “bianche” (ma non troppo) non cesseranno - prosegue la lista ravennate - Purtroppo, però, questo non accadrà anche se verranno spesi più di otto milioni di euro per ammodernare le fogne della Darsena. Semmai gli scarichi aumenteranno, dovendo servire anche le nuove urbanizzazioni, le nuove cementificazioni, a favore delle quali è stato previsto l’investimento pubblico".



"Il seguito è facile da prevedere - conclude Ravenna in Comune - I pesci continueranno a morire. Il canale continuerà ad avere un odore nauseabondo (per tacere del colore). E il 'rilancio del quartiere Darsena, tanto atteso dai ravennati', secondo le parole di de Pascale, dovrà aspettare la prossima generazione. Quella attuale si dovrà accontentare dei nuovi palazzoni in affaccio sull’acqua di fogna".