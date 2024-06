Amministrative, yoga e musica per la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra a Lugo

Dopo un lungo percorso, partito sin dai primi giorni dell’anno e proseguito attraversando il territorio del Comune di Lugo, si conclude domani la campagna elettorale della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura di Elena Zannoni a sindaca di Lugo. In piazza Trisi saranno presenti tutti gli esponenti dei partiti e delle liste civiche che si riconoscono nella coalizione di Centro Sinistra, ma soprattutto sarà presente una comunità quella che intorno a Elena Zannoni in questi mesi si è riunita e confrontata. Cittadini e cittadine di ogni età accomunate dalla passione per il proprio territorio e dalla voglia di impegnarsi per migliorarlo. Sarà la conclusione di un percorso corale e appassionante durato oltre cinque mesi.

La serata inizierà dalle 18.30 e sarà infatti possibile per tutti prendere parte a una lezione gratuita di Hatha Yoga, musicata da Dj McNasty Filth. Una seduta multilivello, adatta a persone di ogni età, guidata da Miss Peacock, Daniela Chandra Devi Emiliani, insegnante Yoga 450h e terapeuta Āyurveda. Si consiglia di portare con sé un tappetino o un telo. A seguire, dalle 19.30 circa, DJ set e aperitivo open bar a offerta libera fino a esaurimento delle scorte. Alla consolle Leo Mignosi e Trinity Dj.

“In questi mesi – dice Elena Zannoni – ho girato in lungo e in largo tutto il territorio incontrando tantissime persone. Sin dal primo giorno ho voluto impostare una campagna elettorale sull’ascolto e sulla comprensione di quelli che sono i pensieri e le idee di ognuno. Credo che la concretezza debba essere un valore imprescindibile per un amministratore locale e per questo ho sempre preferito non fare dichiarazioni e promesse prima di aver verificato se fosse possibile mantenerle. Ho troppo rispetto per Lugo, per la città e per chi abita tutto il suo territorio. Ora mancano poche ore all’appuntamento elettorale e voglio chiudere questa campagna con un appello al voto. Il diritto a far sentire la nostra voce attraverso il voto è stata una conquista frutto di sacrifici e battaglie, non solo ideologiche. Invito tutti ad andare a votare per non rendere oggi vani quei sacrifici”.