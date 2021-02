Ancarani (FI) chiede di lasciare aperta via di Roma alla riapertura del ponte

L'esponente di Forza Italia Alberto Ancarani ha presentato una question time, al prossimo consiglio comunale utile di Ravenna, per chiedere di lasciare aperta via di Roma alla riapertura del ponte. "Con un ritardo di almeno due mesi rispetto ai tempi annunciati - ricorda il consigliere comunale. - si presume che a inizio marzo verrà riaperto il ponte Teodorico. Nei mesi di chiusura di detto ponte è stato necessario, anche su pressione dello scrivente, rendere liberamente transitabile il tratto di via di Roma da via Carducci a via Alberoni e in questo periodo il traffico cittadino è apparso molto più scorrevole consentendo ai veicoli di percorrere distanze minori in tempi più brevi, producendo pertanto un generale minor livello di smog nell’aria e determinando inoltre maggior risparmio per gli utenti. Con l’apertura del Ponte Teodorico diminuirebbe comunque il traffico nel citato tratto di via di Roma anche qualora venisse lasciato liberamente transitabile. Molti cittadini hanno giudicato positivamente l’opportunità di poter liberamente transitare nel tratto in argomento e la sua percorribilità ha anche reso più sicura la zona in orari notturni cosa che potrebbe portare l’amministrazione a valutare almeno in via sperimentale di proseguire nell’attuale regime di libero transito nonostante la riapertura del ponte. Per questi motivi sarebbe utile valutare di lasciare il tratto di via di Roma da via Carducci a via Alberoni liberamente transitabile anche quando verrà riaperto il Ponte Teodorico, eventualmente anche in via sperimentale".