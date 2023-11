Anche Italia Viva e Azione sostengono Missiroli come candidato sindaco di Cervia

Italia Viva ed Azione della provincia di Ravenna, che hanno confermato fin da inizio 2023 un protocollo di collaborazione per presentarsi congiuntamente alle elezioni amministrative del 2024, hanno sciolto gli indugi e scelto di sostenere il candidato sindaco del Pd Mattia Missiroli. La decisione è stata presa, in via definitiva, a seguito del recente incontro ufficiale avvenuto in presenza dei due Segretari provinciali di Italia Viva (Roberto Fagnani) ed Azione (Filippo Govoni), del Segretario comunale del Partito Democratico ci Cervia e di una folta delegazione dei tre partiti, con il candidato Missiroli. Nell’ambito dell’incontro ci si è confrontati sul progetto di città da presentare ai cittadini e, se scelti, da realizzare. Italia Viva ed Azione affermano: “riteniamo che la posizione di Missiroli sia in linea con la nostra visione di una comunità coesa e sostenibile, dove i temi dello sviluppo e della crescita territoriale debbano avere un impatto positivo non solo sui turisti ma anche sui cittadini, inclusi quelli che risiedono nelle località dell’entroterra. Per tale ragione la scelta di mettere al centro del progetto il tema del “benessere” inteso come qualità della vita oltre che del turismo ci convince e su di esso intendiamo collaborare”.

I due partiti hanno inoltre identificato in Missiroli, nei valori e nelle linee programmatiche che intende portare avanti per la città, le caratteristiche che ritengono necessarie per poter sostenere una candidatura: “Il prossimo Sindaco di Cervia – dichiarano i due partiti - deve essere una figura di rinnovamento rispetto all’attuale amministrazione e deve presentare un curriculum idoneo a rappresentare la cittadinanza attiva e le imprese. Questi ultimi 5 anni, per varie ragioni interne ed esterne, crediamo siano una parentesi da superare e ritrovare un positivo slancio, energia e modo di lavorare che ha contraddistinto l’esperienza di governo che l’ha preceduta, in grado di portare grandi eventi, dinamismo, qualità della vita, investimenti che hanno portato la città ai vertici turistici nazionali, creando una forte sinergia tra pubblico e privato, con una idea chiara e condivisa di sviluppo e crescita della comunità. Abbiamo chiesto altresì di essere parte attiva nell’identificazione della squadra e nella definizione puntuale di un programma di governo che metta una forte attenzione ai temi dello sviluppo economico e del territorio, dove venga riconosciuto il giusto ruolo alle imprese e alla cittadinanza attiva. Auspichiamo infine che nel programma del candidato sindaco venga conferito un ruolo strategico ai temi della sicurezza, della sanità e della protezione civile che rappresentano, oggi più che in passato, dei presupposti imprescindibili per ogni comunità locale sicura, inclusiva e coesa”.

I due partiti hanno deciso di lavorare su un progetto civico – politico, che sia espressione prevalente del mondo imprenditoriale, del lavoro e della cittadinanza attiva. A sostegno del progetto saranno in prima fila come responsabili per la campagna elettorale 2024 a Cervia: Rossella Fabbri, imprenditrice nell’ambito della domotica, già assessora nella giunta Coffari con numerose deleghe correlate ai temi dello sviluppo territoriale, delle imprese e della gestione del Bilancio come leva per gli investimenti e le grandi opere, e Chiara Francesconi, docente universitaria, esperta di turismo e cultura, già consigliera provinciale a Ravenna nella prima legislatura De Pascale con deleghe al turismo, alla polizia provinciale e all’ambiente e attualmente consigliere comunale nel capoluogo di provincia e Presidente della Commissione Cultura, Alta formazione artistica e mosaico.

Fabbri e Francesconi, dichiarano: “Ci siamo rese conto che la città di Cervia, a seguito dei diversi momenti complessi attraversati negli ultimi anni, ha bisogno del contributo di tutti quelli che la amano e che credono nelle potenzialità di questa straordinaria città. Gli impegni professionali sono molti, ma faremo del nostro meglio per dare un importante contributo al progetto politico che Missiroli intende proporre per il rilancio e il rinnovamento delle nostre località cervesi - e concludono - Riteniamo che un progetto dedicato ad imprese e cittadinanza attiva necessiti di un tavolo di confronto che va al di la dei singoli partiti per cui intendiamo coinvolgere nel nostro lavoro imprenditori e stakeholder significativi del territorio, garantendo pari dignità all’anima civica che sceglierà di sposare il nostro progetto”.