Anche per l'estate 2022 nel ravennate tornano le 'magliette gialle' di Lavori in Comune

La Giunta ha deliberato la programmazione dei laboratori da attivare nel progetto trasversale per adolescenti "Lavori in Comune 2022", le cosiddette “Magliette gialle”, rivolto agli adolescenti dai 14 ai 19 anni. La nuova giunta de Pascale, in continuità con il valido lavoro svolto nel precedente mandato, ha deciso di offrire nuovamente ai giovani cittadini di Ravenna la possibilità di vivere un’esperienza formativa e di avvicinamento civico, artistico, culturale e territoriale alla città, alle sue frazioni e al suo territorio naturalistico.

"Riteniamo questa scelta estremamente importante perché può essere di stimolo alla nascita di un più forte senso di appartenenza e di altruismo, oltre che di cittadinanza attiva e responsabile. L’apporto del mondo del volontariato ravennate – ha sottolineato in un interrogazione il consigliere Pd Igor Bombardi - è di estrema importanza per la progettazione e la successiva realizzazione di questo tipo di attività, soprattutto rivolte alla cura del territorio, alla riscoperta di tradizioni del nostro passato, al recupero e riuso di ciò che altrimenti potrebbe essere solo un rifiuto, solo per citarne alcune. Perciò chiediamo al sindaco e alla giunta quale sia il livello di partecipazione a tale iniziativa e quante siano le iscrizioni pervenute per i diversi laboratori proposti; se vi sia partecipazione anche per le attività proposte nel forese e nelle aree decentrate del nostro Comune; se vi siano altresì aree o attività che necessitano di una nuova proposta di offerta al fine di aumentarne l’attrattività".