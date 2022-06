Anci Emilia-Romagna, la delega all’Urbanistica conferita all’assessora Federica Del Conte

All’assessora Federica Del Conte è stata conferita la delega all’Urbanistica nell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Emilia-Romagna da parte del presidente Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia. “Ringrazio della fiducia il presidente Vecchi – afferma l’assessora Del Conte – nella consapevolezza che il lavoro comune possa permettere di raggiungere migliori risultati, in particolare su temi di particolare attualità e delicatezza, come li ha definiti il presidente. Sono da subito a disposizione dell’Anci regionale e di tutte quelle realtà che con l’associazione dialogano e lavorano per l’intera collettività”. L’assessora Del Conte nel Comune di Ravenna ha le deleghe di Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Lavori pubblici, Patrimonio, Subsidenza e Servizi geologici.