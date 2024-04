Ancisi (LpR): "Il cantiere a passo di lumaca ha causato centinaia di posti auto in meno sul lato mare di viale Italia"

"Marina Romea ha affrontato il ponte turistico del 25 aprile, come già quello di Pasqua e come quello prossimo del 1° maggio, con centinaia di posti auto in meno sul lato mare di viale Italia, occupati dal cantiere di una pista ciclopedonale". A denunciare la situazione è Lista per Ravenna che ha ricordato "i ritardi e il passo del gambero” dei lavori, "dimostrando che sono ingiustificati". In una nota stampa il capogruppo Alvaro Ancisi ha aggiunto per le opere "Avviate il 27 ottobre scorso, il termine era fissato nel 20 gennaio, rinviato poi al 14 marzo, infine al 12 giugno, già in piena stagione turistica, sempreché (si teme) non si vada oltre. Notevole il disagio per gli stabilimenti balneari. Il Comune è però stato puntualissimo nel far decorrere dal 25 aprile, per tutti i fine settimana fino al 15 settembre, la sosta a pagamento negli stalli a pagamento residui di viale Italia".

"Come se non bastasse - prosegue Ancisi - è stato segnalato a Lista per Ravenna che Marina Romea è privata, quasi per intero, di due parcheggi liberi: quello di viale dei Salici, diventato una discarica di sfalci, e quello presso il campo sportivo, occupato da un cantiere recintato e da svariati tir che vi sostano giornalmente. Un video mostra la reale grandezza di tali occupazioni di suolo pubblico, al momento immotivate, o quanto meno inopportune. Invocando “almeno un po’ di decenza”, si vorrebbe conoscerne dal sindaco le ragioni d’interesse pubblico, se ce ne sono, e la durata, auspicando comunque che non si prolunghino ulteriormente, laddove arbitrarie, e che, in ogni altro caso, cessino prima della stagione turistica, diciamo al massimo entro maggio. È quanto trasferisco, con richiesta di risposta, all’attenzione del primo cittadino".