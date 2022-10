Ancisi (LpRa): "L'opposizione decisiva sulla mozione per il contenimento dei consumi energetici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

È stato diffuso un comunicato stampa a firma del segretario comunale del Pd Margotti su una “Mozione in Consiglio comunale per le misure di contenimento dei consumi energetici”, che non corrisponde all’andamento e perfino alla verità dei fatti, tanto che è stata definita dalle testate online che l’hanno pubblicato come mozione del Pd. In realtà sono state discusse alla pari due mozioni dello stesso tema, depositate agli atti del Comune, in ordine cronologico, da Margotti (consigliere Pd) e Francesconi (capogruppo del Gruppo Misto) e da Ancisi, vicepresidente del Consiglio e capogruppo di Lista per Ravenna, sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione. In corso di seduta i suddetti promotori dei due testi si sono incontrati riuscendo a condividerne uno solo, che è stato presentanto in Consiglio congiuntamente da Margotti e da Ancisi, poi approvato dall’unanimità da maggioranza e opposizione .

In particolare l’opposizione ha inserito nel testo finale con propria iniziativa: l’intero punto 1 in sostituzione e correzione di quello originario della maggioranza; i principi che la riduzione del servizio di illuminazione pubblica deve riguardare interventi “a carico del bilancio comunale” e che occorre mantenere “alta l’attenzione alle garanzie di sicurezza e di contrasto al degrado”; che gli investimenti del Comune nell’energia elettrica rinnovabile riguardino anche “l’energia fotovoltaica a beneficio di edifici e scuole di proprietà comunale”; la puntualizzazione che tali investimenti abbiano “a decorrere dal programma dei lavori pubblici 2023-2025” (che si approva entro il 2022); la raccomandazione che siano rivolti “i medesimi indirizzi alle società e fondazioni controllate o partecipate dal Comune di Ravenna, mediante i propri rappresentanti negli organi decisionali”. Importanza politica riveste anche, nella premessa del dispositivo, la sostituzione dell’espressione “guerra tra Russia ed Ucraina”, usata dalla maggioranza, con “guerra indotta dall’aggressione e invasione della Russia all’Ucraina”. È sembrato all’opposizione di avere espresso, sulla mozione approvata dal Consiglio comunale, un contributo significativo e decisivo, che non ne legittima l’occultazione a fini di altra parte.

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna